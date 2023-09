Das Parlament hat seine Zustimmung zu der letzten Fassung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie erteilt. Mit dem Beschluss wird die Zielmarke an erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch von 42,5 auf 45 Prozent angehoben. Bei aktuell 32 Prozent ist das Ziel ambitioniert. Damit es schneller geht, werden Genehmigungsverfahren jetzt beschleunigt.Das Europäische Parlament stellt sich hinter den Vorschlag der Kommission die Erneuerbare-Energien-Richtlinie nachzuschärfen. Somit soll die Zielsetzung für den Anteil an erneuerbare Energie am Endenergieverbrauch der EU 2030 von 42,5 Prozent auf 45 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...