HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Auf der Rüstungsmesse DSEI in London sei der Unterschied zur letzten Veranstaltung vor zwei Jahren greifbar, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die staatlichen Verteidigungsbudgets stiegen seit dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich und die Branche sei wieder in Mode. Die Unternehmen sollten ihre Umsätze im Schnitt jährlich um mindestens fünf Prozent steigern. Firmen mit kurzfristigeren Geschäftszyklen wie Rheinmetall traut der Experte bis 2025 noch ein deutlich stärkeres Wachstum zu./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

