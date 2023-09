München (ots) -Das Thema: Melonis Italien: Wie gefährlich ist der Rechtsruck für Deutschland und Europa?Moderation: Louis KlamrothDie Gäste:Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen, Autor der Dokumentation "Mein Italien unter Meloni"Katarina Barley, SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Mitglied im SPD-ParteivorstandMonika Hohlmeier, CSU, Mitglied des Europäischen Parlaments (EP), Parlamentarische Geschäftsführerin der CSU-Europagruppe im EPUlrich Ladurner, Europa-Korrespondent der ZEITProf. Dr. Thomas Biebricher, Politikwissenschaftler, Autor des Buchs "Mitte/Rechts. Die internationale Krise des Konservatismus"Italien wird rechtsnational regiert: Wie hat sich das Land dadurch verändert? Warum sind Rechtspopulisten in Italien auf dem Vormarsch - und auch in vielen anderen europäischen Ländern? Weil Brüssel keine Antwort auf die Flüchtlingsfrage findet? Was bedeutet diese Entwicklung für die EU ein Jahr vor der Europa-Wahl? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema.Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepagewww.hartaberfair.deRedaktion: Torsten BeermannPressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5604099