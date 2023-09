HANGZHOU (IT-Times) - Die Alibaba Group Holding richtet ihre Ziele zunehmend auf die Unternehmensstrategie "play global, act local" aus, so auch die B2B-Website Alibaba.com. Der neue CEO der Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) warnte just vor einer "Verdrängung", wenn das Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...