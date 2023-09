DJ Industriestrompreis könnte aus KTF finanziert werden - Bericht

BERLIN (Dow Jones)-- Im Zwist um einen Industriestrompreis hat die Bundesregierung nach einem Zeitungsbericht einen Weg gefunden, eine zentrale Hürde aus dem Weg zu räumen. Bundeskanzleramt und Bundeswirtschaftsministerium seien bereit, einen subventionierten Strompreis aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu finanzieren, berichtete das Handelsblatt. Mehrere Regierungsmitglieder hätten dies bestätigt. Das Wirtschaftsministerium wollte den Bericht nicht kommentieren. "Zu Finanzierungen können wir uns nicht äußern", sagte Ministeriumssprecherin Susanne Ungrad zu Dow Jones Newswires.

Die Finanzierung über den KTF könnte auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) umstimmen, der einen Industriestrompreis bislang ablehnt. "Nur so wird Lindner überhaupt zu überzeugen sein", sagte ein Regierungsinsider dem Blatt. Zugleich befinden sich laut dem Bericht in dem Fonds genügend freie Mittel für einen Industriestrompreis. So sollten auch in diesem Jahr wegen Verwaltungsengpässen nur 50 bis 60 Prozent der geplanten Ausgaben in Höhe von 36 Milliarden Euro abfließen. Damit wären mindestens rund 15 Milliarden Euro für zusätzliche Projekte verfügbar. "Das eröffnet uns die Möglichkeit, einen Industriestrompreis aus dem KTF zu finanzieren", hieß es in Regierungskreisen. Der Fonds sei die einzig realistische Finanzierungsoption.

September 15, 2023 08:31 ET (12:31 GMT)

