DJ WOCHENVORSCHAU/25. September bis 1. Oktober (39. KW)

=== M O N T A G, 25. September 2023 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 11:00 EU/Import von Energieprodukten 2Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September - EU/Rat für Wettbewerbsfähigkeit D I E N S T A G, 26. September 2023 07:30 DE/Ifo-Exporterwartungen September *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis (PK) 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesobligation über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 12:00 DE/Bankenverband BdB, Konjunkturausblick Deutschand und EZB-Geldpolitik *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September *** 16:00 US/Neubauverkäufe August 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 27. September 2023 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Geschäftsbericht *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 14:00 DE/Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, Deutscher Baugewerbetag, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 28. September 2023 *** 01:50 JP/Industrieproduktion August *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen September *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen September 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede am Peterson Institute *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg September - EU/Rat der Justiz- und Innenminister - Märkte/Börsenfeiertag Südkorea F R E I T A G, 29. September 2023 *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit August *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September 09:30 DE/Bundesrat, Plenum *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September - US/Fed-Chairman Powell, Rede bei einem Treffen mit Lehrkräften - EU/Ratingüberprüfung für Polen (Moody's); Portugal (Fitch); Türkei (S&P); - Märkte/Börsenfeiertag China, Südkorea S A M S T A G, 30. September 2023 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September - SK/Vorgezogene Neuwahlen - SK/vorgezogene Parlementswahlen S O N N T A G, 1. Oktober 2023 *** - DE/Metro AG, Ende Lock-up-Periode für die restlichen 1 (von ursprünglich rund 10) Prozent der Metro-Aktien, die noch von Cenonomy gehalten werden ===

