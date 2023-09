Der DAX ist am Donnerstag in Folge auf den EZB-Zinsentscheid fast einen Prozent fester aus dem Handel gegangen. Freitagvormittag steigt der deutsche Leitindex ähnlich stark und springt zeitweise auf 15.985 Zähler. Damit ist die 16.000-Punkte-Marke wieder in Reichweite. Die US-Börsen sind zuletzt auch deutlich angestiegen. Neben freundlich aufgenommenen Konjunkturdaten sorgte der erfolgreiche Börsengang des Chipdesigners Arm für gute Stimmung an der Wall Street. Ob sich diese halten kann, verrät Samir Boyardan von den HeavytraderZ. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV spricht er über die aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt und analysiert den DAX, NASDAQ, Bitcoin als auch die Aktien von Arm und Disney. Ob die Bullen zur Septembermitte das Ruder übernehmen, erfahren Sie in der Sendung. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. Die Moderatorin dieser Sendung, Frau Kübra Anac, hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: The Walt Disney Company.