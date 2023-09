Bochum/Köln (ots) -- Bis Anfang 2024 sollen rund 100 Anlagen dieser Art an Aral Tankstellen deutschlandweit installiert werden- Programmablauf wird optimiert, Waschzeit verkürzt und Qualität verbessert- Besonders hartnäckiger Schmutz und Insektenrückstände werden mit dem neuen System noch effektiver entferntAral investiert weiter in die Qualität seines SuperWash-Angebotes: Bis Anfang 2024 soll an rund 100 Aral Tankstellen bundesweit eine neue Generation von Premium-Portalwaschanlagen installiert werden. Der Rollout wird im Rahmen des turnusmäßigen Wechsels der Portalwaschanlagen vorangetrieben. Weiterer Ausbau ist geplant. Vorteile sind vor allem optimierte Waschprogramme, höhere Waschgeschwindigkeit und eine verbesserte Reinigungswirkung. Die Reinigungswirkung der neuen Anlagen liegt auf dem Niveau einer Waschstraße, wobei eine manuelle Vorreinigung nicht erforderlich ist. Mit rund 15 Mio. Fahrzeugwäschen im Jahr ist Aral in Deutschland größter Anbieter im Waschgeschäft an Tankstellen."Egal ob beim Waschen, Tanken, Laden oder Einkaufen - wir wollen es unseren Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich machen", erklärt Aral Vorstandsvorsitzender Achim Bothe bei der Einweihung einer der ersten neuen SuperWash-Portalwaschanlagen an der Aral Tankstelle Riehler Str. 12-14 in Köln. "Wir setzen auf Top-Qualität, auch bei unserer Autowäsche. Durch die neue Technologie reinigen wir noch effektiver, unsere Kunden sparen Zeit und sie können sich anschließend über ein glänzend gereinigtes Fahrzeug freuen. In der Zwischenzeit lohnt sich ein Besuch in unseren Shops. Unser Angebot an REWE To Go-Shops werden wir bis Ende des Jahres auf rund 900 Aral Standorte erweitern." Das SuperWash-Angebot ist bei Aral Teil der Convenience-Aktivitäten, einem der strategischen Wachstumsfelder des Unternehmens.An den neuen Portalwaschanlagen erfolgt die Eingabe des Wasch-Codes komfortabel über einen Barcode oder ein Touch-Display. Während der Wäsche zeigt ein aufsteigender LED-Balken oder Display den aktuellen Programmschritt an und ein Countdown informiert, wie lange der Waschprozess noch dauern wird. An den Bodenschienen erleichtern LEDs die Einfahrt in die SuperWash-Anlage. Die neuen Anlagen verfügen über deutlich mehr Sensoren und ermöglichen dadurch eine präzisere Fahrzeugvermessung. Die Waschdauer wird um 10 bis 15 Prozent verkürzt. An besonders frequentierten Tagen können dadurch rund 15 Prozent mehr Fahrzeugwäschen durchgeführt werden.Auch die neuen Portalwaschanlagen schonen die natürlichen Ressourcen, beispielsweise über Wasserrückgewinnung. Nur rund 20 Liter Frischwasser müssen pro Waschgang durchschnittlich in den Wasserkreislauf der SuperWash-Anlagen eingespeist werden - der Rest ist Brauchwasser, das gefiltert und wieder aufbereitet wird. Bei 200 Liter pro Wäsche liegt der Anteil in etwa bei 10 Prozent Frischwasser und rund 90 Prozent Brauchwasser. Zu den weiteren Maßnahmen zählen eine spezielle Chemierezeptur, für die je nach Hersteller bis zu 80 Prozent der Komponenten aus nachwachsenden Rohstoffen produziert werden, und die Einsparung von Verpackungsmaterial bei den Pflegeprodukten."Im neuen Standard bieten wir unser Premiumprodukt Hochglanzwäsche nun mit einer maschinellen, saisonal angepassten Vorreinigung an", erläutert Aral Waschexperte Christian Krebs. "Im Sommer kommt ein spezielles Sprühprogramm zum Einsatz, mit dem Insektenrückstände effektiver entfernt werden. So gut wie alle hartnäckigen Rückstände an der Front, der Windschutzscheibe und an den Außenspiegeln werden dadurch erfolgreich beseitigt." Für den Winterzeitraum ab November bis April wird die Vorreinigungsfunktion für das gesamte Fahrzeug genutzt, um den Winterschmutz auf dem Fahrzeug zu entfernen. Damit wird eine den Jahreszeiten angepasste, optimale Reinigung der Fahrzeuge erreicht.Aral betreibt in seinem Netz mehr als 1.000 Portalwaschanlagen, 100 Standorte mit SB-Waschboxen und 30 Waschstraßen. Der moderne Premium-Standard wurde maßgeblich von der eigenen Aral Forschung in Bochum entwickelt. "Die Maschinen wurden speziell für Aral gebaut, nachdem wir das Sprühsystem und Programm von Grund auf in unserer Forschung entwickelt haben", so Dr. Arnim Fischoeder, der die Produktentwicklung in der Aral Forschung betreut. "Vom passenden Sprühsystem über Sprühdruck und -volumen bis hin zum Programmablauf sind die neuen Portalwaschanlagen eine Bochumer Eigenentwicklung."Neben anderen Produkten zur Fahrzeugpflege bietet Aral seit 2022 die neuartige "Aral Klare Sicht ScheibenVersiegelung" an. Dieser Scheibenreiniger wurde ebenfalls in der Aral Forschung mit Partnern entwickelt. Nach dem Einfüllen in die Scheibenwaschanlage reinigt und versiegelt das Produkt beim Betätigen der Sprühdüsen automatisch die Windschutzscheibe. Dadurch perlen Regentropfen einfach an der Scheibe ab. Ab einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h tritt ein Selbstreinigungseffekt auf, der die Durchsichtigkeit erhöht, was bei Regen ein Sicherheitsplus für Autofahrer:innen darstellt. Ebenso haften Insekten durch die Versiegelung schwächer an der Glasoberfläche, was die Reinigung im Sommer beschleunigt. Bald soll die Versiegelungsfunktion auch für den "Aral GlasReiniger" eingeführt werden.Mehr Informationen zum Angebot von Aral SuperWash und den Pflegeprodukten gibt es unter www.aral.deAnmerkung für Redakteur:innenÜber Aral:Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral die Nr. 1 in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral die Nr. 1 in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten - daher auch der Firmenname "Aral". Seit 2002 ist Aral die Tankstellenmarke der bp in Deutschland. Immer mehr Stationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet und bieten Kundinnen und Kunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks und warmen Speisen. Außerdem gehört Aral mit der E-Mobilitätsmarke "Aral pulse" zu den größten Anbietern von öffentlich zugänglichen ultraschnellen Ladestationen in Deutschland.