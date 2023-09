Die Vonovia-Aktie hat am Donnerstag nach den Aussagen der EZB mehr als fünf Prozent zugelegt. Damit führte der Immo-Wert die Gewinnerliste im DAX an und stieg auf einem Höchststand seit Februar. Am heutigen Freitag gibt das Papier jedoch spürbar nach. Eine Reaktion auf die guten Kursgewinne der Vortage.Am Vortag hatte die Vonovia-Aktie von Signalen für ein mögliches Ende der Zinserhöhungen profitiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...