Forscher haben ein neues Material für Batterien in Elektroautos entwickelt, das das Aufladen in nur sechs Minuten ermöglicht. Die Technologie basiert auf einer effizienteren Speicherung von Lithium-Ionen und könnte die Elektromobilität revolutionieren. Ein Forscherteam der Pohang University of Science and Technology in Südkorea steht möglicherweise kurz vor einer Revolution im Bereich der Elektromobilität. Wie Scitech Daily berichtet, haben die Wissenschaftler ...

