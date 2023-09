Leipzig (ots) -"EAST" ist eine neue, dokumentarische Programminitiative von MDR und rbb. "EAST" bündelt künftig Filme und Podcasts von gesamtgesellschaftlicher Relevanz mit einer speziellen ostdeutschen Perspektive. Den inhaltlichen Auftakt macht die zweiteilige Doku "EAST! - Mein Jahr in Zeitz/Lenzen". Zur Preview der MDR-Folge über den Stadtschreiber von Zeitz, Maksym Melnyk, laden wir zur öffentlichen Mittendrin-Preview mit anschließendem Publikumsdialog ein:"EAST! - Mein Jahr in Zeitz"Am Montag, 25. September 2023,Beginn um 18.30 UhrTheater im Capitol, Judenstraße 3-4, 06712 ZeitzNach der Begrüßung durch MDR-Programmdirektorin Jana Brandt wird die neue Doku vorab zu sehen sein. Außerdem gibt es im Anschluss an die Preview eine Gesprächsrunde mit Maksym Melnyk (Stadtschreiber von Zeitz), Britt Beyer (Regisseurin), Ina-Kathrin Hüttig (Redakteurin MDR), Tina Uhlemann (Protagonistin).Im Rahmen der Preview gibt es die Möglichkeit für kurze Interviews: u.a. mit MDR-Programmdirektorin Jana Brandt, sowie den Teilnehmenden der Gesprächsrunde.Bitte geben Sie uns bis zum 22. September per E-Mail an presse@mdr.de Bescheid, ob wir für Sie Medienplätze reservieren dürfen. Sehr gern koordinieren wir auch vorab Ihre Interviewwünsche. Anwesend sein wird auch Oberbürgermeister von Zeitz, Christian Thieme.Zum Ablauf am 25. September18.00 Uhr: Einlass18.30 Uhr: Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde20.30 Uhr: Ende der VeranstaltungZur DokuZeitz, die einst florierende Industriestadt, ist vom Strukturbruch der 1990er Jahre bis heute geprägt und Lenzen, jahrhundertelang ein Ackerbürger-Städtchen, schön und idyllisch - aber immer am Rand gelegen. Für die Doku beobachten die filmischen Stadtschreiber das Leben vor Ort, erzählen von ihren Begegnungen und Eindrücken, von ihrem Ankommen, von Fremdheitsgefühlen und überraschenden Erkenntnissen. "EAST!" erzählt "den Osten" von innen heraus. Ohne Urteil und ohne Vorurteil. Unmittelbar. Ernsthaft. Humorvoll. Radikal subjektiv.Maksym Melnyk kennt den Osten. Aufgewachsen in der Ukraine, ist für ihn Zeitz - im deutschen Osten - immer "der Westen" gewesen. Mit einer Kamera und einer Portion Skepsis ist er nach Zeitz aufgebrochen. Ein Jahr dort leben, Menschen treffen, teilnehmen am Alltag: Seine Aufnahmen und Video-Tagebücher zeugen von der intensiven Suche nach der Identität dieser Stadt.Der rbb lädt am 27. September zur Preview nach Lenzen ein. Dort ist die Folge "EAST! - Mein Jahr in Lenzen" als Publikumsveranstaltung vorab zu sehen.Die Dokus sind anschließend am Dienstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, um 20.15 Uhr und 22. Uhr im MDR-Fernsehen und im rbb-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek zu sehen.Zum MediendossierEAST! Mein Jahr in Zeitz/Lenzen | MDR.DE (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/mediendossier_EAST100.html)Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5604239