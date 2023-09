Neueste Forschungen von Clarity AI, der führenden Technologieplattform für Nachhaltigkeit, belegen, dass bei einem von fünf Unternehmen die CDP-Angaben und die im Nachhaltigkeitsbericht dargestellten Emissionsdaten voneinander abweichen.

Die von Clarity AI durchgeführte Untersuchung umfasst ungefähr 1.500 Datenpunkte von mehr als 850 Unternehmen, die 2022 gegenüber dem CDP Klimadaten offengelegt haben. Das Ergebnis zeigt, dass eines von fünf Unternehmen im CDP-Fragebogen andere Angaben zu den Treibhausgasemissionen macht als im Jahres- oder Nachhaltigkeitsbericht.

Dieses Muster zeigte sich sowohl bei den Emissionswerten Scope 1 als auch Scope 2. Während 10 der Abweichungen geringer als 10 waren, konnten bei 20 der Fälle Differenzen von mehr als 50 festgestellt werden.

Die Forschung beweist, dass eine externe Prüfung entscheidend ist, um sicherzustellen, dass Asset Manager Zugang zu verlässlichen Daten haben. Die Daten zeigen, dass die Diskrepanz von 27% für nicht geprüfte Unternehmen auf 15 für geprüfte Unternehmen fällt.

Darüber hinaus waren die Abweichungen in Schwellenländern höher als in Europa und Nordamerika. Besonders asiatische Unternehmen erreichten höhere Diskrepanzen (31 im Vergleich zu ~14% in Europa und Nordamerika).

Diese Unterschiede lassen sich in 80 der Fälle auf menschliche Fehler zurückführen, wenn Unternehmen an das CDP berichten oder durch nicht konsistente Berichtsmethoden zum Beispiel, wenn Unternehmen nur die Emissionen ihres Hauptsitzes beim CPD angeben und die gesamten Emissionen im eigenen Bericht.

Patricia Pina, Head of Product Research and Innovation bei Clarity AI, sagte: "Während die Welt sich in Richtung "kohlenstoffarme Wirtschaft" bewegt, erkennen die Investoren die Notwendigkeit, ökologische, soziale und Goverance (ESG)-Faktoren in ihre Anlageentscheidungen einzubeziehen. Das weithin anerkannte Carbon Disclosure Project (CDP), das ein globales System zur Offenlegung unterhält, spielt eine wichtige Rolle für die Bereitstellung von genauen Daten über Treibhausgasemissionen.

Trotz der großen Fortschritte bei der Offenlegung der Treibhausgasemissionen bestehen immer noch einige Herausforderungen, wenn es um die Qualität der Daten geht. Unternehmen sehen sich bei der Berichterstattung mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Aber es ist entscheidend, dass Asset Manager Zugang zu verlässlichen Daten haben. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Daten über die Treibhausgasemissionen konsistent sind."

