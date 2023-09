Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zur Strabag: "Nach den starken Halbjahreszahlen sowie den am Kapitalmarkttag präsentier- ten Finanzzielen für 2030 haben wir unsere Schätzungen überarbeitet und bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung. Wir bleiben mit unseren mittel- und langfristigen Schätzungen aktuell noch unter der geplanten Margenexpansion, sodass unser Kursziel nur leicht auf EUR 54,70/Aktie steigt (zuvor: EUR 53,70). Die Strategie 2030 setzt ein ambitioniertes Leistungswachstum von 6% p.a. als Ziel sowie eine EBIT-Marge von 6%. Dazu setzt die STRABAG auf das Wachs- tumspotential in ihren Kernmärkten, ...

