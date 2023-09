Auf Basis der ungeprüften vorläufigen Ergebnisse hat sich die Umsatz- und Ertragsentwicklung der HORNBACH Holding AG & Co KGaA (ISIN DE0006083405) im zweiten Quartal 2023/24 (1. Juni 2023 bis 31. August 2023) erwartungsgemäß stabilisiert: Der Nettoumsatz stieg um 1,1% und das bereinigte EBIT ging um 13,4 % zurück. Dies steht im Einklang mit der am 16. Mai 2023 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24. Aufgrund des schwächeren makroökonomischen Umfelds hält der Vorstand eine weitere Erholung in der zweiten Jahreshälfte für ungewiss und passt daher die Prognose für das Geschäftsjahr ...

