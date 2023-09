Auf dem M360 Asia Pacific Summit der GSMA in Seoul erklärte Dr. Philip Song, Chief Marketing Officer bei Huawei CNBG, dass die standardisierte 5.5G-Technologie (5G-A) "Unsicherheit in Gewissheit verwandelt", wie Developing Telecoms in einem kürzlich erschienenen Artikel berichtete.

Ultrabreitband-Spektrumsressourcen sind die Grundlage für einen 10-Gigabit-Downlink in 5.5G (5G-A), aber die größte Herausforderung ist die Abdeckung, erklärte Song. Die ELAA-Technologie (Extremely Large Antenna Array), die von Huawei sowohl für das 6-GHz- als auch für das mmWave-Spektrum eingesetzt wird, ist in der Lage, die Abdeckung zu verbessern und gleichzeitig eine 10-Gigabit-Erfahrung im Downlink zu bieten.

Für den Uplink entkoppeln die verbesserten Lösungen von Huawei den Uplink und den Downlink, um Multiband-Konvergenz und hohe Uplink-Raten zu realisieren.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Passive IoT in 5.5G (5G-A) durch die Kombination von 5.5G (5G-A) Passive IoT-Technologie, Mobilfunknetzen und passiven Tags einen Markt von 100 Milliarden Verbindungen erschließen wird. Zu seinen Vorteilen gehören eine große Reichweite, niedrige Kosten und die Unterstützung der Positionierung in verschiedenen Szenarien, einschließlich intelligenter Lagerhaltung, digitalem Produktionsmanagement, Logistik und Einzelhandel.

Die automatische Steuerung und die Fertigungsautomatisierung stellen höhere Anforderungen an die Netze als die Fernsteuerung von Maschinen, die Latenzzeiten von weniger als 10 ms und eine Zuverlässigkeit in der Größenordnung von fünf oder sogar sechs Neunen erfordert. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden innovative Technologien wie dualer und selektiver Empfang sowie deterministisches Uplink- und Downlink-Scheduling eingesetzt, um eine hochdeterministische Netzwerkkonnektivität zu realisieren, die eine hohe Gleichzeitigkeit unterstützt, so Song.

Song erklärte auch, dass mit dem ersten 3GPP-Standard für 5.5G (5G-A), Release 18, der in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eingefroren werden soll, ein weiterer Meilenstein erreicht wird; und "Huawei ist bereit, mit globalen Netzbetreibern und Ökosystempartnern auf dem Weg in die 5.5G (5G-A)-Ära zusammenzuarbeiten und so ein florierendes Ökosystem zu schaffen, das mehr Verbrauchern und Branchen hilft, digital zu werden."

Den vollständigen Artikel finden Sie unter https://developingtelecoms.com/telecom-technology/wireless-networks/15470-5-5g-5g-a-has-come-to-reality.html

Über Developing Telecoms

Developing Telecoms ist das führende Online-Nachrichtenportal für die Telekommunikation in Schwellenländern und liefert Telekommunikationsnachrichten und -informationen für Führungskräfte und Entscheidungsträger bei Netzbetreibern, Regierungen und Endverbrauchern. Developing Telecoms verzeichnet jährlich 6,5 Millionen Seitenaufrufe und hat über 1,2 Millionen eindeutige Nutzer pro Jahr. Sein wöchentlicher Newsletter zu den Schwellenländern hat über 50.000 Abonnenten. Developing Telecoms veröffentlicht eine Reihe von Sonderberichten über Telekommunikation in Schwellenländern, die Themen wie 5G, IoT, Smart Cities und Last-Mile-Konnektivität umfassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230915384644/de/

Contacts:

Medien

Alec Barton

+44 7799 417751

alec@developingtelecoms.com