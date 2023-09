Kindeva Drug Delivery (Kindeva), ein weltweit führender Vertragshersteller und -entwickler (CDMO) für Arzneimittelabgabevorrichtungen, hat den Wechsel von Brian Schubmehl als Chief Human Resources Officer zum Unternehmen bekannt gegeben.

Schubmehl bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Führung von Unternehmen in den Bereichen Private Equity, Startups und börsennotierte Unternehmen mit. Vor seinem Einstieg bei Kindeva war Brian Vice President, Global Human Resources bei Curia, wo er die Erweiterung der Belegschaft von 1.500 auf 3.700 Mitarbeiter leitete und wichtige Strategien entwickelte, die den Erfolg des Unternehmens ermöglichten. Bei einer früheren Karrierestation war er Director, Global Human Resources bei der Whirlpool Corporation, wo er nahtlose Übernahmen ermöglichte, kritische Übergänge verwaltete und das Unternehmenswachstum förderte. Zudem war er Director of Operations bei Spheris, wo er für die Personalplanung und Ressourcenzuweisung in den USA und Indien zuständig war. Bei Kindeva wird Schubmehl als Mitglied des Führungsteams das Personalwesen und die Arbeitskultur des Unternehmens vorantreiben.

"Während seiner mehr als 20-jährigen Karriere hat sich Brian der Wertschöpfung durch die Entwicklung von Leistungsstrategien, Steigerung der Betriebsexzellenz, die Ausrichtung des Personalwesens auf Unternehmensziele und vieles mehr gewidmet", so Milton Boyer, CEO bei Kindeva. "Als Chief Human Resources Officer wird er mit seinem Know-how und seinen Führungsqualitäten die Stärken von Kindeva ausbauen und erhalten, während wir unsere Rolle als globalen Akteur im Segment der Verabreichung von Kombinationsprodukten konsolidieren."

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva ist ein globaler Vertragshersteller und -entwickler mit Spezialisierung auf Kombinationsprodukte aus Arzneimitteln und Medizinprodukten. Wir entwickeln und produzieren Produkte für eine breite Palette von Verabreichungsformen, darunter pulmonale und nasale, injizierbare und transdermale Arzneimittel. Unser Serviceangebot reicht von der frühen Machbarkeitsstudie bis hin zur Abfüllung von Arzneimitteln im kommerziellen Maßstab, der Herstellung von Behälterverschlusssystemen und der Montage von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Kindeva bedient einen weltweiten Kundenstamm über seine neun Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und Großbritannien. Weitere Informationen unter www.kindevadd.com.

