Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola feierte nun ein sehr starkes Comeback: 35 % gewann die Aktie am Donnerstag an einem einzigen Tag. Damit ist der erste Schritt zurück in die Normalität - vielleicht - wieder geschafft. Nikola konnte in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt sogar einen Aufschlag in Höhe von etwas über 35 % für sich verbuchen. Damit hat sich die Situation wieder etwas entspannt. Die Notierungen sind vorher in einem ...

