Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Mercedes-Benz beeindruckt auch in diesen Tagen. Schon ist die Aktie wieder etwas fester geworden, sie legte in einer Woche gut 2 % zu. Besonders stark stark sind aber andere Zahlen. Mercedes-Benz kostet an den Börsen aktuell ungefähr gut 71 Milliarden Euro. Bei einem Umsatz von 154 Milliarden Euro ist dies weiterhin sehr günstig. Im kommenden Jahr sollen die Umsätze weiter klettern: 157 Milliarden Euro werden ...

