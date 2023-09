Wochenrückblick - ARM mit größtem Börsengang des Jahres, EZB erhöht Leitzins

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Gegen Ende dieser Woche stand neben der Zinsentscheidung der Zentralbank der größte Börsengang des Jahres an, der Chiphersteller ARM ist seit Donnerstag an der NYSE gelistet. Der Anfang der Woche verlief eher ruhig, ab Donnerstag legte der DAX® in Folge des EZB Zinsentscheides noch einmal ordentlich zu.



Birkenstock kündigt Börsengang an



Zu Wochenbeginn sorgte der deutsche Schuhhersteller Birkenstock für Schlagzeilen. Das Unternehmen, hinter welchem unter anderem der Starinvestor Bernard Arnault steckt, kündigte für die zweite Oktoberwoche seinen Börsengang an. Birkenstock möchte seinen IPO an der New Yorker Börse NYSE durchführen.



Am Dienstag kamen aus England die Arbeitsmarktzahlen, das durchschnittliche Gehaltswachstum lag dort von Mai bis Juli bei 7,8 % (exklusive Boni). Die Wachstumsrate verbleibt somit auf dem höchsten Stand seit 2001, die steigenden Löhne erhöhen den Druck auf die BoE für eine weitre Zinsanhebung. Ähnlich wie in Europa hat England ebenfalls mit noch hohen Inflationsraten zu kämpfen, dort lag die Teuerungsrate im Juli bei 6,8 %.









Lufthansa mit Triebwerksproblemen



Die Fluggesellschaft Lufthansa verkündete am Mittwoch, dass sie wegen technischer Probleme bei Triebwerken in Zukunft auf mehrere Flugzeuge verzichtet werden muss. Lufthansa ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die auf Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney verzichten muss. Insgesamt mussten hunderte von Triebwerken zurückgerufen werden, Lufthansa weicht auf ältere Modelle aus.









EZB Zinsentscheid und ARM Börsengang



Am Donnerstagabend hob die EZB die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 4,5 % an, die Zentralbank versucht die Inflation weiterhin in Zaum zu halten. Der Aktie des US-Konzerns 3M verlor nach einer Wachstumswarnung an Wert, Wechselkursrisiken und verlangsamte Entwicklungen in China sollen laut Unternehmen hierfür verantwortlich sein. Im August konnte 3M einen Vergleich mit dem US-Militär erreichen, der Rechtsstreit über defekte Ohrstöpsel wurde somit beigelegt.









Ebenfalls zum Donnerstag ging der Chipgigant ARM an die Börse, der Ausgabepreis wurde am oberen Ende der Preisspanne auf 51 $ festgesetzt. Dem Markt schien dieser Wert noch als zu niedrig, denn zu Börsenschluss lag der Wert Bereits deutlich über 60 $. Mit einer Bewertung von über 60 Mrd. Dollar ist dies der bisher größte Börsengang des Jahres. Die technologische Struktur, die das Unternehmen für die Chipdesigns liefert, ist besonders für den Smartphone-Markt hoch relevant.







Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten wie ein Kock-Out-Barriere bei einem Turbo-Optionsschein funktioniert, oder wie man die Stopp-Loss Order richtig einsetzten kann, schauen Sie doch mal auf unserem Instagram Kanal vorbei. Dort werden genannte, sowie viele weitere Themen kurz und prägnant erläutert. Außerdem erklärt Ihnen dort unser Analyst Jörg Scherer einfach und verständlich die Grundlagen der technischen Analyse.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC