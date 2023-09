Nachdem die Zinsen in der Eurozone wohl ihren Höhepunkt erreicht haben, wandert der Anlegerfokus in der neuen Woche auf die US-Notenbank Fed. Die Währungshüter der Vereinigten Staaten entscheiden darüber, ob es im Kampf gegen die hohe Inflation einen weiteren Zinsschritt oder eine Pause gibt. Der DAX könnte einen neuen Angriff auf die 16.000er-Marke versuchen.Mit den schwächeren US-Börsen ist am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...