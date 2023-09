Berlin (ots) -Bei schönstem Spätsommerwetter trafen sich am Freitagabend das Who's who der Berliner Gesellschaft beim seit Tagen restlos ausverkauften Sommerfest des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). Rund 700 Führungskräfte aus Berlins Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nutzte die Gelegenheit, um sich auszutauschen - und gemeinsam einen stimmungsvollen Abend zu verbringen.Bereits zum dritten Mal fand das VBKI-Event auf dem EUREF-Campus statt. Auf dem Gelände des Schöneberger Innovationshubs begrüßte VBKI-Präsident Markus Voigt die rund 700 Gäste - und rief die zahlreichen Vertreter von Politik und Wirtschaft dazu auf, die Kräfte zu bündeln, um die akuten Krisen und strukturellen Herausforderungen in Berlin und darüber hinaus zu bewältigen: "Ich denke, es gibt am Standort Deutschland derzeit eine Reihe von Warnzeichen, die wir nicht ignorieren dürfen. Wir müssen uns bewusst sein: Das Fundament unseres Wohlstands ist auch in Zukunft die Leistungsbereitschaft eines jeden Einzelnen."Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sagte in seinem anschließenden Grußwort: "Das Sommerfest des VBKI ist eine wunderbare Tradition und eines der herausragenden Netzwerk-Treffen in Berlin. Die Berliner Wirtschaft steht auch in diesem Jahr vor großen Herausforderungen, denn die Politik der Bundesregierung macht es den Unternehmen schwer. Das sogenannte Wachstumschancengesetz dient nicht dazu, die Wirtschaft zu fördern, sondern macht vieles noch komplizierter und belastet vor allen Dingen die Länder und die Kommunen. Allein für Berlin bedeutet es eine finanzielle Mehrbelastung von rund 200 Millionen Euro. Viel wichtiger wäre die Entlastung durch einen Brückenstrompreis, der diesen Namen auch verdient. Ich setze mich für eine Senkung der Mehrwert- und Stromsteuer beim Strompreis ein, dann davon profitieren alle - die energieintensive Industrie, die mittleren und kleinen Unternehmen, also die Pharmaindustrie und auch der Bäcker nebenan, und natürlich die Verbraucher. Das Land Berlin setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass die Berliner Wirtschaft entlastet und nicht noch mehr belastet wird."Unter den Gästen fanden sich neben dem Regierenden weitere Mitglieder des Berliner Senats, darunter Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie, Betriebe, Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Manja Schreiner, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, sowie Iris Spranger, Senatorin für Inneres, Digitalisierung, Sport. Parteichef Sebastian Czaja vertrat die Berliner FDP.Traditionsgemäß zeigten Berlins Wirtschaft und Gesellschaft stark Präsenz, unter anderen mit Dr. Georg Friedrichs, Vorstandsvorsitzender der GASAG, Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandsmitglied Güterverkehr Deutsche Bahn und Vorstandsvorsitzende der DB-Cargo, Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender Charité Universitätsmedizin, Christian Kloevekorn, COO Apleona, Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Prof. Günther Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin, und Seyran Ates, Imamin und Menschenrechtsanwältin.Erstmals in der Geschichte des VBKI-Sommerfests hatte der VBKI gemeinsam mit dem Landesverband Berliner Galerien und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe den VBKI-PREIS BERLINER GALERIEN im Rahmen des Festprogramms verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis ging an die Galerie Office Impart von Johanna Neuschäffer und Anne Schwanz. Ebenfalls geehrt wurden die Galerien Haverkampf Leistenschneider aus Charlottenburg und Noah Klink aus Schöneberg.Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gratulierte den Preisträgern und sagte in ihrem Grußwort: "Galerien stellen mehr als Kunstwerke aus. Sie sind auch Schmelztiegel der Kreativität und des kulturellen Austauschs. Wie der Kunstmarkt insgesamt, sind sie ein wichtiger Standort- und Wirtschaftsfaktor für unsere Stadt." Der Preis fördert seit 2017 im Rahmen der BERLIN ART WEEK junge Berliner Galerien - und stärkt so die Stellung Berlins als internationalen Kunstmarktstandort.Im Verlauf des Abends lud Spitzenkoch Thomas Kammeier mit seinem Küchenteam zu einem regionalen Food-Festival voller kulinarischer Höhepunkte, Fleischsommelier Wolfgang Otto zauberte am Grill. Musikalische Akzente setzten die Saxophonistin Mercedes, Gitarrist und Youtube-Star Marcello Calabrese sowie mit leiseren Tönen im Stil der Cooljazz-Ära die Melody Lions. Späterschlug dann die Stunde von DJ Bensh, der mit seinen Disco-Beats die Tanzfläche füllte - ein unvergesslicher Abend!