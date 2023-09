Wochenausblick - In dieser Woche nimmt der Börsenkalender täglich Fahrt auf

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Nachdem in der vergangenen Woche bereits die EZB die zehnte Zinserhöhung in Folge bekanntgab ist nun die FED am Zug.



Montag:



Nach dem "Dreifachen-Hexensabbat" des vergangenen Freitags gönnen sich die Märkte am Montag, was die Termine angeht, eine Auszeit. Die Aktionäre von Aston Martin werden jedoch zur Wahlurne gebeten: Der Luxus-Automobilhersteller plant eine Zulieferer-Kooperation mit dem E-Auto-Hersteller Lucid und lädt daher zu einer außerordentlichen Hauptversammlung ein. Aus den USA erreicht uns am Nachmittag der Wells Fargo Housing Market Index (NAHB oder HMI), der Einblicke in die Entwicklung des Einfamilienhaus-Immobilienmarkt bietet. Nutzen Sie doch den ruhigen Montag, um unserem Instagram-Kanal einen Besuch abzustatten. Neben Börsen-News auch Interviews mit verschiedenen Größen der Finanzbranche. Zuletzt sprach Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse HSBC Deutschland, mit Lars Erichsen, einem der bekanntesten Finfluencer Deutschlands.









Dienstag:



Auch am Dienstag halten sich die Unternehmen weitestgehend zurück, dafür stehen einige Capital Markets Days auf dem Programm - wichtige Veröffentlichungen wie Quartalszahlen o.Ä. dürften dann erst wieder im Oktober mit dem Beginn der Report-Saison eintreffen.



Konjunkturinformationen wie die Baubeginne und Baugenehmigungen aus den USA für August oder die EZB Leistungsbilanz für Juli dürften jedoch für die volkswirtschaftlich interessierten Anlegerinnen und Anleger relevant sein.









Mittwoch:



Zum Mittwoch nimmt die Börsen-Woche dann Fahrt auf. Der Tag startet mit der japanischen Handelsbilanz für August noch tief in der Nacht. Als Frühstückslektüre bieten sich die gegen 08:00 Uhr veröffentlichten Erzeugerpreise für Deutschland und dem Vereinigten Königreich sowie die ACEA Kfz-Erstzulassungen - alle drei Publikationen jeweils für den Monat August dieses Jahres - an. Auch die Bauproduktion für Juli der Eurozone, sowie die MBA Hypothekenanträge aus den USA und die Quartalszahlen für Q1 des Lebensmittelherstellers General Mills sollten nicht unter den Tisch fallen. Dann sind aber alle Augen auf die FED-Entscheidung gerichtet: Besonders spannend wären in diesem Kontext beispielsweise unterschiedliche geldpolitische Entscheidungen der beiden größten Zentralbanken, also der FED und der EZB. Die EZB hat in der letzten Woche eine Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten auf 4,5% beschlossen. Die FED-Zinsentscheidung soll gegen 20:00 veröffentlicht werden. Zum Tagesabschluss folgen noch die Quartalszahlen für Q1 des Transportunternehmens FedEx zum US-Börsenhandelsschluss gegen 22:00











Donnerstag:



Erneut liegt der Fokus stark auf Konjunkturzahlen. Bevor die Notenbank des Vereinigten Königreichs allerdings die Zinsentscheidung bekannt gibt veröffentlicht das Softwareunternehmen SUSE die Quartalszahlen für Q3 2023. Im Verlauf des Nachmittags erreichen uns sodann aus Amerika neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auch die Leistungsbilanz für Q2 2023 und die Zahl der Häuser, welche im August den Besitzer gewechselt haben. Auch der Frühindikator-Index für September kann Aufschluss über die konjunkturelle Lage der Vereinigten Staaten geben. Wie der Name bereits beschreibt, bietet dieser eine frühzeitige Anzeige für bedeutende Wendepunkte im Konjunkturzyklus und wohin die Wirtschaft in naher Zukunft steuern könnte. Der Coincident Economic Index gewährt einen Einblick in den aktuellen Zustand der Wirtschaft.







Freitag:



Mit einer ganzen Batterie von Konjunkturzahlen schließt sich die Woche am Freitag ab. Nach der Handelsbilanz vom Dienstag werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nun die Verbraucherpreise für August aus Japan veröffentlicht. Die britischen Einzelhandelsumsätze für August schließen sich am Morgen an. Zum Handelsstart um 09:00 folgen das detaillierte BIP für Spanien aus dem Q2 und die Einkaufsmanagerindizes für September und die Regionen Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Euro-Zone, jeweils sowohl für die Industrie, als auch den Dienstleistungssektor.



Nachdem dann gegen 15:45 der S&P-Einkaufsmanagerindex aus den USA eingetroffen ist, können Anlegerinnen und Anleger sich auf einen frühen Start ins Wochenende freuen.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie darüber hinaus auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer.



Auf der HSBC-Zertifikate Homepage ist für jeden Anleger etwas dabei. Über folgenden Link können Sie direkt vorbeischauen:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC