NEW YORK (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock ist mit getrennten Treffen mit ihren Kollegen aus der Türkei und Georgien in die UN-Woche in New York gestartet. Die Grünen-Politikerin traf sich am Sonntag mit dem georgischen Außenminister Ilia Dartschiaschwili und anschließend mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan.

Aus deutschen Delegationskreisen war nach dem Gespräch mit Fidan von einer konstruktiven Atmosphäre zu Fragen der bilateralen, europa- und NATO-politischen Zusammenarbeit die Rede. Zudem sei über die Vermittlungsbemühungen der Türkei und der Vereinten Nationen zur Wiederbelebung des ukrainischen Getreideabkommens gesprochen worden.

Zum Gespräch mit Dartschiaschwili hieß es aus den Kreisen, Schwerpunkt seien die europäische Perspektive Georgiens sowie die Umsetzung der zwölf EU-Reformprioritäten gewesen. Baerbock habe die Bedeutung der EU als Wertegemeinschaft unterstrichen, die von Pluralismus, Kritik- und Kompromissfähigkeit lebe.

Die EU hatte der früheren Sowjetrepublik Georgien im Juni 2022 im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine den Status als Beitrittskandidat in Aussicht gestellt, sobald bestimmte Reformen erfüllt sind. Im Oktober will die EU-Kommission einen Bericht vorlegen, der als erste Grundlage für weitere Entscheidungen über eine stärkere Annäherung an die Europäische Union dienen soll./bk/DP/zb