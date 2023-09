NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist vor der anstehenden UN-Generaldebatte in New York angekommen. Sein Flugzeug landete am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem John F. Kennedy Flughafen in der Ostküstenmetropole, wie mitreisende Journalisten berichteten. Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung werden ab Dienstag über eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sprechen werden - darunter auch Biden.

Vor dem Abflug wurde er von einer Journalistin gefragt, was er zu der Drohung der Republikaner mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen ihn zu sagen habe. Biden lächelte und sagte: "Viel Glück." Bidens Aussage dürfte als sarkastischer Kommentar in Richtung Republikaner zu verstehen sein.

Am Dienstag hatte der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, erste konkrete Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Biden eingeleitet. Selbst falls das Verfahren im Repräsentantenhaus Erfolg haben sollte, gilt es als gesichert, dass es im Senat scheitert./nau/DP/zb