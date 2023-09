DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/16. und 17. September 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Thales weiter auf Suche nach Übernahmekandidaten

Auch nach den jüngsten milliardenschwerden Käufen bleibt Thales auf der Suche nach geeigneten Übernahmekandidaten. Thales könnte zusätzliche Mittel für weitere Unternehmenskäufe aufbringen, erklärte CEO Patrice Caine gegenüber der Financial Times, obgleich der unmittelbare Schwerpunkt auf der Integration der jüngsten Übernahmen liege.

Haniel-CEO Thomas Schmidt verlässt Unternehmen

Haniel-Chef Thomas Schmidt scheidet aus der Geschäftsführung des Unternehmens aus. Schmidt und der Aufsichtsrat haben laut Unternehmensangaben im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, dass der Vertrag von Schmidt nicht verlängert wird. "Vor diesem Hintergrund wird Thomas Schmidt seine Tätigkeit als CEO ... vorzeitig beenden."

US-Richterin: Argentinien muss zwei Konzernen 16,1 Milliarden Dollar zahlen

Eine US-Richterin hat Argentinien in Zusammenhang mit der Teilverstaatlichung des Ölkonzerns YPF zu einer Zahlung von 16,1 Milliarden US-Dollar an zwei Unternehmen verurteilt. Richterin Loretta Preska wies das südamerikanische Land am Freitag an, 7,5 Milliarden Dollar Schadensersatz und 6,85 Milliarden Dollar in Zinsen an den Konzern Petersen Energia zu zahlen. Weitere 1,7 Milliarden Dollar an Schadensersatz und Zinsen müsse Argentinien an die Firma Eton Park Capital zahlen.

Kalifornien verklagt weltgrößte Ölfirmen wegen Klimawandels

Wegen Umweltschäden in Milliardenhöhe und Irreführung hat der US-Bundesstaat Kalifornien laut einem Zeitungsbericht fünf der weltgrößten Ölkonzerne verklagt. Wie die "New York Times" berichtete, reichte Kalifornien am Freitag Klage gegen die Unternehmen Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips und Chevron sowie gegen den Industrieverband American Petroleum Institute ein. Der Bundesstaat wirft ihnen vor, die mit dem Einsatz fossiler Energieträger verbundenen Risiken "bewusst heruntergespielt" zu haben.

