News von Trading-Treff.de Die runde Marke von 16000 im DAX bleiben in Reichweite, der Verfallstag ist abgearbeitet. Neue Tradingideen am 18.09.2023 zum Wochenstart. Spannung im DAX nach dem Verfallstag Das Video vom Wochenende ist hier verankert: Bis zur EZB-Sitzung am Donnerstag und damit kurz vor dem Verfallstag dominierte im DAX der Druck von der Oberseite her. Wir hatten einen eindeutigen Abwärtstrend, welcher sich ab den Hochs vom Montag skizzieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...