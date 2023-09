DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - VW-Konzernchef Oliver Blume stimmt Mitarbeiter und Investoren von Europas größtem Autobauer auf einen langwierigen Umbauprozess ein. "Die Automobilindustrie ist langzyklisch", sagte der 55-Jährige im Interview. "Viele Ergebnisse werden sich in drei bis fünf Jahren bewerten lassen. Das bildet sich nicht automatisch gleich im Aktienkurs ab." Blume führt den Volkswagen-Konzern seit einem Jahr in Doppelfunktion zu seinem Amt als Porsche-Chef. Seither ist der Kurs der VW-Aktie um etwa ein Viertel gefallen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es nötig, das Renditeniveau in den nächsten Jahren von aktuell 8 auf 10 Prozent zu heben, bis 2027 soll zudem der Umsatz jährlich um 5 bis 7 Prozent zulegen. Dazu hat sich jede der zwölf Konzernmarken feste Rendite- und Kostenziele gesetzt. (Handelsblatt)

UBS - Die UBS hat damit begonnen, bei den Anlegern für die Ausgabe einer Art von Anleihen zu werben, die im Rahmen der Rettung der Credit Suisse vor sechs Monaten ausgelöscht wurden. Diese Abschreibung hat das Vertrauen in den Markt beschädigt und eine Welle von Klagen ausgelöst. Die UBS-Führungskräfte waren nach der Vorlage der Quartalsergebnisse im August auf einer Roadshow für Investoren. In den Gesprächen schlugen sie Änderungen an den Bedingungen künftiger zusätzlicher Tier-1-Papiere vor, um sie den Anleihegläubigern schmackhafter zu machen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. UBS steht unter dem Druck, in den kommenden Jahren AT1-Anleihen der Credit Suisse im Umfang von bis zu 17 Milliarden Dollar USD abzulösen. (Financial Times)

WARBURG - Der Cum-ex-Skandal könnte auch den Eigentümerkreis der Warburg Bank ins Wanken bringen. Vom 18. September an muss sich Ex-Warburg-Bankchef und Mitgesellschafter Christian Olearius im Strafprozess vor dem Landgericht Bonn verantworten. Olearius und Max Warburg gehören zusammen rund 80 Prozent der Anteile an der Bank. Geklärt werden soll an 28 Verhandlungstagen der Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen. Das Verfahren bringt auch die Frage nach dem Einstieg eines neuen externen Investors auf die Tagesordnung. Denn die Finanzaufsicht BaFin hat in einem Inhaberkontrollverfahren über die Eignung von Olearius als Miteigentümer der Bank zu entscheiden und könnte ihm die Eignung absprechen. (Börsen-Zeitung)

TRADE REPUBLIC - Der Konkurrent Scalable Capital hat es vorgemacht, nun zieht Trade Republic nach. Der Neobroker bietet ab Oktober 4,0 Prozent Zinsen auf das nicht investierte Vermögen der Kunden. Das Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden bis zu einem Guthaben von 50.000 Euro, eine zeitliche Begrenzung gibt es nicht. Damit reagiert Trade Republic nur einen Tag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB hatte im Kampf gegen die Inflation die zehnte Anhebung der Schlüsselsätze in Folge verkündet. Nun bieten immer mehr Finanzunternehmen 4,0 Prozent Zinsen - oder auch mehr. (Handelsblatt)

