NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Samsung Biologics Monday announced an expanded agreement with Bristol Myers Squibb (BMY) for large-scale manufacturing of Bristol Myers' antibody cancer drug substance



The companies have an existing manufacturing agreement for an antibody cancer drug.



As per the new deal, Samsung Biologics will manufacture the antibody cancer drug substance at its biomanufacturing facility in South Korea.



