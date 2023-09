Emittent / Herausgeber: fund2seed GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung/Nachhaltigkeit

Neuer Online-Auftritt der deutsch-luxemburgischen Gruppe begeistert mit einem modernen Look und lanciert gleichzeitig die Dachmarke "wisdomize".



Übersichtlich, modern, nutzerfreundlich - so lässt sich der neue Auftritt der fund2seed Gruppe beschreiben. Zusammen mit dem Launch der Dachmarke "wisdomize" ist die Seite online gegangen und unter www.wisdomize.com erreichbar.



Dynamischer und moderner Webauftritt für ein zukunftsorientiertes Unternehmen



"Für eine Unternehmensgruppe, die für Schaffenskraft und erstklassige Produktlösungen steht, ist ein frischer, optimierter Online-Auftritt mit einer dynamischen Technologie unverzichtbar", erläutert Nadja Knoth, Geschäftsführerin der Gruppe in Luxemburg. "Der Relaunch unserer Website und die Entwicklung einer gruppenübergreifenden Marke, war deshalb ein zentrales Anliegen für uns."



Kern des neuen Auftritts ist eine zentrale Plattform der Wissensvermittlung, um NutzerInnen laufend und stets aktuell über das Wichtigste aus der nachhaltigen Finanzwelt zu informieren. Inspirieren, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.



Eine starke Marke und eine zielgerichtete Kommunikation



Statt wie bisher die einzelnen Seiten der jeweiligen Unternehmen aufrufen zu müssen, profitieren NutzerInnen jetzt von einem zentralen Zugang zur Gruppe.



Neben dem überarbeiteten Inhalt steht vor allem der intuitive Bedienkomfort, die vereinfachte Navigation und die übersichtliche Struktur im Fokus. NutzerInnen profitieren durch die interne Suchmaschine vom schnellen Zugang zu Informationen, zum Leistungsumfang und konkreten Produktlösungen.



Wisdomize your Investments.



In Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur "TryNoAgeny" ist die Marke "wisdomize" entstanden. Dabei stand das Motto der Berliner "für etwas Neues und Gutes zu begeistern" immer im Vordergrund. Entsprechend steht die Marke "wisdomize" gleichermaßen dafür, Wissen zu vermitteln und Lösungen für Kunden zu entwickeln, die sich in erster Linie sozialen und ökologischen Zielen verpflichten. Einfache Lösungen für komplexe Herausforderungen.



Über fund2seed:

Die fund2seed mit Sitz in Rheinhessen ist eine eigentümergeführte GmbH, die sich ganzheitlich und ausschließlich gemeinnützigen Zielen oder Versorgungszusagen verpflichtet hat. Dem Konzept "form follows function" folgend, setzt fund2seed in der Lösungsfindung das gesamte Spektrum heutiger Finanzkonzepte und Produkttypen ein.

Pressekontakt:

Katja Kölker

fund2seed GmbH

Frankenhöhe 40

D-55288 Frankfurt

Tel: +49 (160) 7188 378

Email: katja@f2index.com

www.wisdomize.com





