FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Ehrung der Alten" geschlossen.

TAGESTHEMA

EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hält eine Verdopplung der Einfuhrzölle auf in China hergestellte Elektroautos für möglich. Mit Blick auf die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigte Wettbewerbsuntersuchung zu chinesischen E-Autos sagte Breton, ähnliche Untersuchungen führten "oft zu Zollerhöhungen von 10 auf 20 Prozent". Er wolle den Ergebnissen der Untersuchung aber nicht vorausgreifen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch eine Wettbewerbsuntersuchung wegen Marktverzerrungen durch chinesische Subventionen für Elektroautos angekündigt. Die Weltmärkte würden derzeit von "billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt", sagte sie. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und sein französischer Kollegen Bruno Le Maire äußerten sich zustimmend. Breton sagte weiter, heute würden in der EU auf chinesische E-Autos Einfuhrzölle von 10 Prozent erhoben. In den USA seien es beispielsweise 27,5 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

- FR/Societe Generale SA, Capital Markets Day

DIVIDENDENABSCHLAG

Eni 0,24 Euro

INDEXÄNDERUNG

Zum Handelsbeginn werden folgende Indexänderungen in der DAX-Familie und den beiden großen europäischen 50er Indizes wirksam:

+ MDAX AUFNAHME - United Internet ENTNAHME - Krones + TecDAX AUFNAHME - Energiekontor ENTNAHME - Eckert & Ziegler + SDAX AUFNAHME - Thyssenkrupp Nucera - Ionos ENTNAHME - United Internet - Basler + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Ferrari - Saint-Gobain ENTNAHME - CRH - Vonovia + STOXX-50 AUFNAHME - ING - Munich Re ENTNAHME - Adyen - Kering

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Termine angkündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.053,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.506,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.414,25 +0,1% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.114,72 -0,1% Hang-Seng-Index 17.996,38 -1,0% +/- Ticks Bund -Future 130,09 -18 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.893,53 +0,6% DAX-Future 16.032,00 +0,1% XDAX 15.871,26 +0,1% MDAX 27.316,05 -0,0% TecDAX 3.111,68 -0,1% EuroStoxx50 4.295,05 +0,4% Stoxx50 4.021,49 +0,2% Dow-Jones 34.618,24 -0,8% S&P-500-Index 4.450,32 -1,2% Nasdaq-Comp. 13.708,34 -1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,27 -82

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften wenig verändert starten, trotz schwacher Vorgaben der Wall Street am Freitag. Unter anderem lastete dort der Streik in der US-Autoindustrie auf der Stimmung. Mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehenden diversen geldpolitischen Entscheidungen - allen voran die US-Notenbank am Mittwoch - dürften viele Akteure dazu tendieren, sich zunächst bedeckt zu halten. Anders als die EZB dürfte die Fed stillhalten und den Leitzinskorridor bei 5,25 bis 5,50 Prozent belassen, so die feste Erwartung am Markt. Daneben entscheiden unter anderen am Donnerstag die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank sowie am Freitag die japanische Notenbank über die Zinsen.

Rückblick: Etwas fester - Nachdem der Vormittag des großen Verfalltags noch von Käufen als Folge der EZB-Sitzung geprägt war, bröckelten die Gewinne nach dem Auslaufen der Index-Futures und -Optionen am Mittag ab. Die Stimmung war grundsätzlich positiv, weil die EZB-Zinserhöhung vom Vormtag möglicherweise die letzte im aktuellen Zinserhöhungszyklus war. Luxusaktien zeigten sich durch die Bank sehr fest. LVMH, Kering, Richemont und Burberry gewannen bis zu 2,9 Prozent, gestützt von stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelumsätzen im sehr wichtigen Absatzland China. Novartis stiegen um 1,1 Prozent. Eine außerordentlichen Hauptversammlung hatte wie erwartet der Abspaltung der Tochter Sandoz zugestimmt. H&M sackten nach enttäuschenden Drittquartalszahlen um 7,4 Prozent nach ab. Vinci gewannen 1,2 Prozent und profitierten vom Erhalt eines 160 Millionen-Euro-Auftrags zum Bau von Flüssiggastanks in den Niederlanden. Aixtron gaben 1,6 und ASML 3,5 Prozent ab. Wie es am Markt hieß, will Taiwan Semiconductor wegen einer schwächelnden Nachfrage die Auslieferung verschiedener Anlagen zur Chip-Produktion verschieben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - In der dritten Reihe gewannen Baywa 7,7 Prozent auf 34,45 Euro. Baader Helvea hatte die Aktie mit "Buy" gestartet mit einem Kursziel von 52 Euro. Morphosys gewannen 3,8 Prozent auf 30,78 Euro, nachdem Goldman Sachs laut Händlern das Kursziel von 12,50 auf 33,50 Euro erhöht und die Aktie auf "Neutral" von "Verkaufen" hochgestuft hatte. Hornbach fielen um 2,3 Prozent. Der Baumarktkonzern senkte wegen des schwierigen konjunkturellen Umfelds die Prognose.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Schwach - Marktteilnehmer verwiesen auf Rezessionssorgen und den Streik in der US-Autoindustrie als zusätzliche Bedrohung der heimischen Wirtschaft. Dazu bremsten weiter steigende Marktzinsen die Kauflaune. Daneben verwiesen Marktteilnehmer auf mögliche Verzerrungen der Kurse wegen des großen Verfalls. Konjunkturseitig drehte die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im September aber überraschend in den positiven Bereich und die Industrieproduktion erhöhte sich im August stärker als erwartet, ebenso die Kapazitätsauslastung. Der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan sank dagegen im September überraschend deutlich. Nach dem starken Börsendebüt vom Donnerstag gaben Arm um 4,5 Prozent nach. Adobe (-4,2%) litten darunter, dass die Umsatzprognose für das vierte Quartal nach starken Drittquartalszahlen nur im Rahmen der Konsensschätzung ausfiel. Während der Streik der US-Gewerkschaft United Auto Workers die Stimmung am breiten Markt dämpfte, zeigten sich ausgerechnet die Aktien der betroffenen Autohersteller Ford (-0,1%), General Motors (+0,9%) und Stellantis (2,2%) mehr oder weniger unbeeindruckt davon. Beobachter erklärten dies mit der Hoffnung, dass der Streik bald beendet sein könnte und damit, dass bei jedem Unternehmen zunächst nur ein Werk betroffen sei.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,03 +2,9 5,00 61,3 5 Jahre 4,46 +4,1 4,42 46,0 7 Jahre 4,42 +4,4 4,38 45,1 10 Jahre 4,33 +4,0 4,29 45,4 30 Jahre 4,42 +3,2 4,38 44,7

Die Renditen der US-Anleihen zogen erneut etwas an. Unter anderem verwiesen Marktbeobachter auf die Lohnforderungen der streikenden Gewerkschaft in der US-Automobilindustrie und Lohn-Preis-Spirale. Auch die immer weiter steigenden Ölpreise wurden als Inflationstreiber genannt.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0671 +0,1% 1,0665 1,0675 -0,3% EUR/JPY 157,57 -0,0% 157,60 157,76 +12,3% EUR/CHF 0,9570 +0,0% 0,9567 0,9563 -3,3% EUR/GBP 0,8608 -0,0% 0,8610 0,8607 -2,7% USD/JPY 147,67 -0,1% 147,77 147,80 +12,6% GBP/USD 1,2397 +0,1% 1,2387 1,2403 +2,5% USD/CNH 7,2859 +0,1% 7,2763 7,2762 +5,2% Bitcoin BTC/USD 26.652,34 +0,6% 26.495,21 26.271,40 +60,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar bewegte sich nur wenig. Der Dollarindex gab 0,1 Prozent nach. Der Euro verharrte nach seinen deutlichen Vortagesabgaben im Gefolge der EZB-Beschlüsse auf dem gedrückten Niveau. Laut der Commerzbank gibt es kurzfristig aber nun keine guten Gründe mehr, den Euro auf Basis der Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik noch schwächer zu handeln.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,47 90,77 +0,8% +0,70 +16,8% Brent/ICE 94,44 93,93 +0,5% +0,51 +15,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich nach den deutlichen Vortagesaufschlägen weitere rund 0,7 Prozent fester. Treiber waren weiter Spekulationen einer andauernden Angebotslücke.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,76 1.923,83 +0,3% +4,93 +5,8% Silber (Spot) 23,19 23,04 +0,7% +0,15 -3,3% Platin (Spot) 934,08 930,80 +0,4% +3,28 -12,5% Kupfer-Future 3,80 3,80 -0,1% -0,00 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg um um 0,7 Prozent auf 1.924 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

