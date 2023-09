China will die Weltherrschaft. Das hat zunächst einmal eine geopolitische Komponente und geht v.?a. die USA etwas an, an deren Vormachtstellung massiv gerüttelt wird. Aber auch wirtschaftlich ist China eine Herausforderung, einige sagen Bedrohung.Hier muss sich Europa und allen voran Deutschland angesprochen fühlen. Nach den bereits verlorenen Schlachten in der Halbleiter- und Solarindustrie ist es jetzt der Automarkt, auf den China zielt. Die Schwäche Europas, insbesondere Deutschlands, bei E-Autos und die gleichzeitige chinesische Stärke mit Herstellern wie BYD, Geely oder Nio werden als Einfallstor gesehen. In den USA spielen traditionelle Autobauer wie Ford oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...