The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.09.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2023



ISIN Name

XS1881574591 COMP.DE ST.-GOBAIN 18/23

US34964CAC01 FORT.BR.INO. 18/23

CH0116712644 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 10-23

BE0002258276 VGP 16-23

XS1293571425 STATKRAFT 15/23 MTN

US71654QCD25 PET. MEX. 17/23 MTN

USU65478BQ81 NISSAN MOTOR ACC. 18/23

XS2231588034 HYUND.CAP.S. 20/23 MTN

XS2230307006 EX.IMP.BK.K. 20/23 ZO MTN

XS2388557212 AIIB 21/23 MTN

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken