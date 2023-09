Der DAX konnte sich am Freitag um 0,6% auf 15.894 verbessern. Rückblick: Versöhnlicher Wochenabschluss für die deutschen Blue Chips - nachdem die Notierungen bereits am Donnerstag 1% an Wert gewonnen hatten, ging es vor dem Wochenende um weitere 0,6% nach oben. Dabei waren die Kurse zunächst mit einem 135 Punkte breiten Aufwärts-Gap bei 15.940 in den ...

