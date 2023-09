DJ Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbständige kühlt sich weiter ab

BERLIN (Dow Jones)--Selbständige leiden zunehmend unter der Wirtschaftsschwäche in Deutschland, und ihre Situation droht sich weiter zu verschlechtern. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge hat sich das Geschäftsklima für Selbständige zum fünften Mal in Folge verschlechtert. Der Index sank im August auf minus 19,9 Punkte, nach minus 16,4 im Juli. "Die Lage in der deutschen Wirtschaft ist angespannt", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Für die Selbständigen steigt die Gefahr, in einen Abwärtsstrudel zu geraten."

Vor allem die Unzufriedenheit mit den laufenden Geschäften habe deutlich zugenommen. Die Erwartungen bleiben laut Ifo pessimistisch. Immer weniger Selbständige planen in den kommenden Monaten, ihre Preise zu erhöhen. Erstmals rutschte bei den Dienstleistern der Klimaindikator in diesem Jahr unter null. Die Geschäftsaussichten und die Umsatzerwartungen verdüsterten sich, und das Urteil zur aktuellen Lage fiel schlechter aus, so Ifo. "Die Durststrecke aufgrund der fehlenden Nachfrage verlängert sich", sagte Demmelhuber. Während sich die Lage im Gastgewerbe im August leicht erholte, gab es bei den Freiberuflern in den Branchen Design, Fotografie und Übersetzung deutliche Einbrüche.

Der Ifo-Umfrage zufolge sind die Einzelhändler mit Blick auf ihre Zukunft pessimistisch. Die aktuelle Geschäftslage verschlechterte sich deutlich. "Viele Händler spüren weiterhin die Zurückhaltung der Verbraucher aufgrund der hohen Inflationsraten", sagt Demmelhuber.

