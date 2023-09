Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - September 2023

September 2023

Die Korrekturbewegung des vergangenen Monats ist bereits abgeschlossen und die Aktienmärkte formieren sukzessive höhere Lows bei leichten Rücksetzern, respektive bauen leicht höhere Highs an der Oberseite aus. Dies ist die klassische Bestätigung, daß der übergeordnete Erholungstrend seit Oktober 2022 fortgesetzt wird.

Der USD notierte etwas stärker in Richtung 1,07 US-$/€.

Wir erwarteten im letzten Newsletter, daß die Märkte in den nächsten Wochen wieder recht zügig zu ihrem Aufwärtstrend zurück finden. Dies ist eingetreten. Im Folgenden werden die Märkte zunächst die Highs des Juli 2023 anlaufen und wahrscheinlich problemlos nach oben durchstoßen.

Ferner fehlt aufgrund des aktuellen Fokus Chinas auf Russland - und eben nicht auf die westliche Weltwirtschaft - die kurzfristige Wachstumsphantasie. Dennoch ist eine kleinere Beimischung Asiens weiterhin sinnvoll, da der Markt recht plötzlich Fahrt aufnehmen kann!

Der US-$ notiert wieder fester. Wir halten - einhergehend mit wieder steigenden Aktienmärkten - die Komplettierung der Bewegung bis 1,15 US-$/€ aber weiterhin für wahrscheinlich - Risk-On Trade. Hiernach erwarten wir - sehr klar - das Reversal in Richtung der Parität. Auch ein weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ können wir uns sehr gut vorstellen.