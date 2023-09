News von Trading-Treff.de Große Verfallstage haben nicht selten eine Signalwirkung für die Aktienmärkte. So kam es unter anderem sowohl beim DAX als auch bei vielen Einzelaktien am vergangenen Freitag im Zuge des Hexensabbat zur Ausbildung von charttechnischen Verkaufssignalen. Wie damit umzugehen ist, wird in der Montagsausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen live besprochen. Aufzeichnung Tickmill's tägliche Tradingideen Diese Themen standen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...