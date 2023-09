© Foto: Unsplash



Die Strategie, eine Aktie an ihrem Tiefpunkt zu kaufen, kann sehr gefährlich sein. Was, wenn die Talfahrt gar nicht vorbei ist? Cathie Wood wagt es trotzdem.

Die Chefin der Investmentfirma ARK Invest hat ein großes Aktienpaket der Online-Spieleplattform Roblox eingekauft, deren Kurs sich im vergangenen Monat zeitweise fast halbiert hat. Nicht nur für unerfahrene Investoren ist es sehr riskant, wenn sie versuchen, den tiefsten Punkt einer Abwärtsbewegung vorherzusehen. Auch erfahrene und berühmte Fondsmanager wie Cathie Wood können sich dabei schnell mal die Finger verbrennen.

Nicht umsonst besagt eine bewährte Börsenweisheit: "Never catch a falling knife". Was in etwa bedeutet, dass nicht versucht werden sollte, Aktien oder Indizes in einer Abwärtsbewegung zu kaufen. Die Gefahr, mit seiner Einschätzung daneben zu liegen und immer größere Verluste einzufahren, ist einfach zu hoch.

Wood wettet nun darauf, dass es bei Roblox anders ist, obwohl die Aktie im Zeitraum von nur fünf Tagen vom Hoch bei 46,25 US-Dollar am 19. August bis zum 24. August auf 26,24 US-Dollar eingebrochen ist, was einem Absturz von mehr als 43 Prozent entspricht. Aktuell notiert die Aktie bei 27,75 US-Dollar und ist damit weiterhin weit von ihrem Höhepunkt entfernt.

Für gleich drei der börsengehandelten Fonds von ARK hat Wood Roblox-Aktien gekauft, wie ihr Unternehmen bekannt gegeben hat. Allein für das Flaggschiff, den ARK Innovation ETF, hat sie mehr als 458.000 Titel erstanden. Hinzu kommen weitere für den ARK Fintech Innovation ETF und den ARK Next Generation Internet ETF.

Roblox bald auf Playstation

Aktuell ist Roblox nicht profitabel und wird es in näherer Zukuft wohl auch nicht werden. Sowohl für das laufende Jahr wie auch für 2024 wird weiterhin damit gerechnet, dass die Spieleplattform Verluste einfährt. Aber immerhin hat sich das Umsatzwachstum des Konzerns in den letzten beiden Quartalen auf zweistellige Werte erhöht. Und vielleicht hat Wood bei dem Unternehmen doch den richtigen Riecher.

Denn die bei Kindern sehr beliebte Spieleplattform hat angekündigt, dass sie nächsten Monat auf Sonys PlayStation-Konsolen erscheinen wird. Nach Angaben des Unternehmens spielen mehr als 60 Millionen Menschen pro Tag seine Spiele. Zu den weiteren Ankündigungen gehören eine neue Methode zur Erstellung von Charakteren, ein Kommunikationstool namens Roblox Connect und eine vollständige Veröffentlichung auf Metas VR-Plattform Quest.

Bislang war Roblox nur auf Computern und mobilen Geräten sowie auf Microsofts Xbox One Konsole spielbar. Der Vorstoß bei Sony könnte ein wichtiger Schritt von Roblox sein, um seine Position als eine der beliebtesten Spieleplattformen zu festigen.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.