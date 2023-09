Videospiele-Commerce-Unternehmen eröffnet einen neuen Vertriebskanal für Spieleentwickler und Publisher, über den sie ihre Videospiele online hosten und verwalten können

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Videospielhandel, hat eine neue Online-Plattform namens Xsolla Mall angekündigt. Diese Plattform ermöglicht Videospiele mit mehreren Landingpages, auf denen Spieler exklusive Ingame-Objekte, Spielrabatte und Premium-Erlebnisse direkt von Entwicklern und Publishern oder über Kampagnen mit Inhaltserstellern und Zahlungsanbietern erhalten können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918019065/de/

Xsolla Mall (Graphic: Business Wire)

Entwickler können Inhalte aus ihren Spielen auf einer spezifischen Marken-Landingpage innerhalb der Plattform präsentieren und monetarisieren, sogar das gesamte Spiel. Es gibt bereits eine wachsende Bibliothek von Cloud-Spielen, die über Xsolla Mall zugänglich sind und von der Xsolla Cloud Gaming-Lösung unterstützt werden. Xsolla Mall vereint außerdem Inhalte von Videospielen und die Möglichkeit mehrerer lokaler Zahlungsmethoden mit der Leistung von Inhaltserstellern und Influencern in einer kosteneffektiven Plattform und bietet eine breite Palette zur Generierung zusätzlicher Einnahmen für Spiele.

Xsolla Mall bietet Entwicklern und Publishern einen neuen Vertriebskanal, der die Gesamtkosten für Kundenakquise und -bindung reduziert, die Markenbekanntheit steigert, die Spielerbindung erhöht und mehr Gewinn für ihr Geschäft generiert.

"Xsolla Mall eröffnet einen neuen Direktvertriebskanal zum Verbraucher für die Bereitstellung von Spielen und Ingame-Inhalten im Web", sagte Chris Hewish, CEO von Xsolla. "Wir sind bestrebt, Entwicklern dabei zu helfen, aktuelle Herausforderungen am Markt, wie etwa die hohen Kosten für die Gewinnung und Bindung von Spielern, die hohen Vertriebsgebühren und die Steigerung der Anzahl zahlender Spieler, zu bewältigen, damit sie mehr Gewinn aus dem Verkauf ihrer Spiele und Ingame-Inhalte erzielen können. Xsolla Mall passt perfekt zu unserem Ziel, die Gaming-Community zu stärken, indem es Entwicklern, Influencern und Spielern eine sichere, praktische und ansprechende Plattform bietet."

Weitere Informationen über Xsolla Mall finden Sie auf: https://xsolla.pro/xsolla-mall

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Erfahren Sie mehr auf: xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918019065/de/

Contacts:

Derrick Stembridge

Global Director of Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com