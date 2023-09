Unterföhring (ots) -18. September 2023. An die Buzzer. Fertig. "The Voice of Germany" startet am Donnerstag, 21. September, auf ProSieben. Neu dabei: die Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz. Neu außerdem: "Der Block!" Und "Der Block!" macht den Kampf der Coaches um die Talente intensiver denn je."Mit dem Block kannst du einen Coach komplett aus dem Spiel nehmen", erklärt Giovanni Zarrella das neue Element bei TVOG. "Der Block!" verhindert, dass ein Coach trotz Buzzer um ein Talent werben kann. Seine Coach-Kolleg:innen nehmen ihn quasi aus dem Spiel. Besonders ein Coach hat die Folgen der neuen Regel zu spüren bekommen: "Wir hatten alle Kopfkino, dass Ronan uns alle Talente wegnimmt", sagt Giovanni. "Wir wussten gar nicht, wie wir uns wehren sollen. Ich hatte schon überlegt, seinen Stuhl auszubauen und ihn in einen anderen Raum zu stellen." Trotz des offensichtlichen Boykotts durch seine Coach-Kolleg:innen hat Ronan Keating nur lobende Worte für seinen Freund Giovanni und sieht die vielen Blocks durch die anderen Coaches als Kompliment: "Ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet mich ausgesucht haben, aber ich denke, ich muss es als Kompliment verstehen. Sie sehen mich als Bedrohung."So funktioniert "Der Block!":Wenn ein Coach für ein Talent zu buzzert, kann er zugleich per Knopfdruck einen anderen Coach blocken. Der geblockte Coach kann sich dann zwar für das Talent umdrehen, anstelle seines Namens erscheint dann aber der Schriftzug "BLOCKED" auf dem Fußboden. Er kann dann nicht mehr in den Coachfight eingreifen."The Voice of Germany" kommt ab 21. September 2023 immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr.Folge 3 von "The Voice of Germany" kommt ausnahmsweise am Sonntag, 24. September 2023, auf ProSieben.Die vollständigen Interviews mit den Coaches und alle Infos zu den Talenten finden Sie unter http://presse.prosieben.de/TVOG2023Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment. Immer donnerstags gibt es außerdem eine neue Folge "The Voice Rap by CUPRA" auf Joyn.Hashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07-1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: + +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneProSieben / SAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/5605133