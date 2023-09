DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen geben nach - Evergrande sehr volatil

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn überwiegend schwächer geschlossen. In Tokio fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Von den US-Börsen kamen schwache Vorgaben. Dort hatte unter anderem der Streiks in der US-Autoindustrie die Stimmung gedrückt.

Die Blicke richteten sich bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank zur Wochenmitte, hieß es im Handel. Die Anleger dürften sich zunehmend zurückhalten, auch wenn fest damit gerechnet wird, dass die US-Notenbank zur Wochenmitte keine Zinserhöhung vornehmen wird. Für November gebe es aber die Möglichkeit einer Zinserhöhung, so die Analysten von NH FX. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird bei rund 30 Prozent gesehen.

Hongkong im Minus - Schanghai etwas fester

Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 1,1 Prozent zurück. Schanghai (+0,3%) widersetzte sich der Abwärtstendenz. In China hatten zuletzt insbesondere Zinssenkungen der People's Bank of China die Stimmung etwas aufgehellt. Die stützenden Maßnahmen könnten einen Boden für die Wirtschaft bilden, so die Ökonomen von Barclays. Sie erwarten jedoch keine bedeutsame Wende beim Wachstum und es sei unwahrscheinlich, dass Peking in den kommenden Monaten eine Bazooka an Stimulierungsmaßnahmen ankündigen werde.

Im Bemühen um den Abbau der bilateralen Spannungen haben sich unterdessen hochrangige Vertreter der USA und Chinas zu einem zweitägigen Gespräch in Malta getroffen. "Beide Seiten führten offene, substanzielle und konstruktive Gespräche", erklärte das Weiße Haus.

Einmal mehr extrem volatil ging es bei der Aktien des Krisen-Immobilienunternehmens Evergrande zu. Nach einem Absturz um 25 Prozent im Frühhandel, lag der Kurs zuletzt 1,6 Prozent im Minus. Behörden hatten am Samstag mitgeteilt, dass Mitarbeitern der Finanztochter Evergrande Wealth Management festgenommen worden seien. Bereits am Freitag hatte es grünes Licht für die Übernahme der insolventen Versicherungstochter Evergrande Life Insurance gegeben. Käufer ist ein dafür geschaffenes neues staatliche Unternehmen namens Haigang Life Insurance.

An der Börse in Seoul gab der Kospi 1,0 Prozent nach. Chipaktien litten unter Sorgen über eine langsame Nachfrageerholung nach Berichten, dass die taiwanische TSMC die Auslieferung von Chipanlagen verzögert. Die Aktie des Chipausrüster Hanmi Semiconductor fiel um 7,0 Prozent, während SK Hynix und Samsung Electronics 2,5 bzw. 2,8 Prozent nachgaben.

In Sydney schloss die Börse 0,7 Prozent im Minus. Technologiewerte führten die Rückgänge an und spiegelten die schwache Entwicklung des Sektors in den USA wider. Die Softwareanbieter Wisetech Global und Xero gaben 2,5 bzw. 4,1 Prozent nach. Costa Group Holdings büßten 3,7 Prozent ein. Der Obst- und Gemüseproduzent hatte mitgeteilt, dass das US-Beteiligungsunternehmen Paine Schwartz Partners sein Übernahmeangebot nach mehrmonatigen Gesprächen gesenkt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.230,40 -0,7% +2,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.574,72 -1,0% +15,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.125,93 +0,3% +1,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.989,56 -1,1% -7,9% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.698,24 -1,3% +18,1% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.267,45 -0,4% +0,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.456,28 -0,2% -2,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,0664 -0,0% 1,0665 1,0659 -0,4% EUR/JPY 157,46 -0,1% 157,60 157,44 +12,2% EUR/GBP 0,8607 -0,0% 0,8610 0,8577 -2,7% GBP/USD 1,2391 +0,0% 1,2387 1,2428 +2,4% USD/JPY 147,64 -0,1% 147,77 147,71 +12,6% USD/KRW 1.324,88 -0,2% 1.328,12 1.326,99 +5,0% USD/CNY 7,2904 +1,5% 7,1862 7,1746 +5,7% USD/CNH 7,2929 +0,2% 7,2763 7,2732 +5,3% USD/HKD 7,8223 -0,1% 7,8273 7,8259 +0,2% AUD/USD 0,6445 +0,2% 0,6431 0,6460 -5,4% NZD/USD 0,5911 +0,1% 0,5902 0,5923 -6,9% Bitcoin BTC/USD 26.738,58 +0,9% 26.495,21 26.584,88 +61,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,56 90,77 +0,9% +0,79 +16,9% Brent/ICE 94,60 93,93 +0,7% +0,67 +15,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,53 36,48 -5,4% -1,96 -55,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,13 1.923,83 +0,2% +4,30 +5,7% Silber (Spot) 23,14 23,04 +0,5% +0,11 -3,4% Platin (Spot) 936,08 930,80 +0,6% +5,28 -12,4% Kupfer-Future 3,82 3,80 +0,5% +0,02 +0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

