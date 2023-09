Am Freitag musste der DAX seinen Test der 16.000-Punkte-Marke kurz vorher abbrechen. Konjunktursorgen an der Wall Street drückten auf die Stimmung und den deutschen Leitindex unter die Marke von 15.900. Auf Unternehmensebene stehen am Montag Bayer, Fresenius, Mercedes-Benz, Munich Re, Rheinmetall und Siemens Healthineers im Fokus.

