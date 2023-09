Stuttgart (ots) -Am ARD Jugendmedientag laden die Landesrundfunkanstalten der ARD zum fünften Mal alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangstufe ein, sich mit den Themen Medien und Medienkompetenz zu beschäftigen.In den ARD Medienhäusern, vor Ort in der Schule oder digitalWelche Chancen und welche Gefahren birgt künstliche Intelligenz für den Journalismus? Wie lassen sich Fake News erkennen und wie schaut es hinter den Kulissen der Medienhäuser aus? Der ARD Jugendmedientag ist eine deutschlandweite Aktion der ARD. Ab Montag, 18. September 2023, können Lehrkräfte ihre Schulklassen auf ard.de/jugendmedientag anmelden.In den Sendern, vor Ort in der Schule oder digital: In mehr als 180 Workshops und zwei Livestreams arbeiten Journalistinnen und Journalisten der ARD intensiv mit den Jugendlichen zur Meinungs- und Pressefreiheit, Faktenchecks, Datenschutz und vielen weiteren Themen rund um die Medienkompetenz. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf den Auswirkungen, die die neuesten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz auf die Medien haben: Unter der Fragestellung "Alles KI?" beschäftigen sich zahlreiche Workshops sowie ein Livestream mit Fragen, Tipps und Tricks rund um den großen Themenkomplex."Netzlehrer" Bob Blume ist Pate des ARD JugendmedientagsEr ist Lehrer, Influencer, Blogger, Autor und Podcaster und aus der Online-Bildungsszene nicht mehr wegzudenken: Bob Blume - der "Netzlehrer" (https://linktr.ee/Netzlehrer). Ob in den Tagesthemen oder im SWR3-Podcast "Die Schule brennt": Bob Blume erklärt und kritisiert das Schulsystem in Deutschland.Bob Blume: "Medienkompetenz ist eine Superkompetenz: Es gibt kein Fachgebiet und kein Thema, bei dem Medien und deren Rolle unwichtig wäre. Deshalb ist es so wichtig, darin fit zu werden. Der ARD Jugendmedientag ist der Tag, an dem man hinter die Kulissen der Medienmacher schauen kann, um zu verstehen, wie Inhalte gemacht, Informationen verarbeitet und Nachrichten erstellt werden."Vorab-Event für Lehrkräfte zum Thema KI am 8. November 2023Bei einem Vorab-Event für Lehrkräfte am 8. November diskutiert Bob Blume mit Dirk von Gehlen (Süddeutsche Zeitung) wie KI die Schule, die Medienbildung und den Journalismus verändert und wie Lehrkräfte und Journalistinnen und Journalisten aktiv an den Entwicklungen teilhaben können. Lehrkräfte können live dabei sein - vor Ort im SWR Funkhaus Baden-Baden oder online.WUMMS KI Challenge für SchulklassenPassend zum Thema "Künstliche Intelligenz" startet die Redaktion der Sport-Satire WUMMS einen Wettbewerb: Schulklassen können mit Hilfe von kreativen KI-Tools eine neue Sportart samt Trikot, Wappen und Spielstätte erfinden. Die Teilnahme ist bis zum 11. November 2023 möglich. Die Gewinnerklasse wird im Livestream am ARD Jugendmedientag bekanntgegeben - und wird von der WUMMS Redaktion in ihrer Schule besucht.Das Programm, Anmeldeformular und alle weiteren Informationen rund um den ARD Jugendmedientag, die WUMMS-Challenge und das Lehrkräfte-Event am 8. November gibt es gebündelt auf: ard.de/jugendmedientag.Fotos von Bob Blume finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:ARD KommunikationTel. 0711-929-11030pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5605232