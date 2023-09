Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich am Sonntag mit Tesla-Chef Elon Musk in New York City getroffen. Das berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency. Wird Tesla die nächste Gigafactory in der Türkei hochziehen?Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag bei Tesla-Chef Elon Musk für den Aufbau einer Gigafactory in der Türkei geworben. Erdogan habe Musk bei einem Treffen im Turkish House, einem Wolkenkratzer in der Nähe der Vereinten Nationen ...

