Frechen (ots) -Allein in Deutschland sind etwa 1,8 Millionen Menschen an einer Demenz erkrankt. Die Zahl der Neuerkrankungen liegt bei ca. 440.000 Betroffenen jährlich. Logopädinnen und Logopäden können viel für Menschen tun, die davon betroffen sind. Sie unterstützen alltagsorientiert mit spezifischen Angeboten und berücksichtigen dabei die individuellen Bedürfnisse der Erkrankten und ihrer Angehörigen. "Bereits im Frühstadium einer Demenz bietet die logopädische Therapie wichtige fachliche Hilfestellungen, sodass der Alltag so lange wie möglich selbstständig gestaltet werden kann", so dbl-Präsidentin Dagmar Karrasch anlässlich des Welt-Alzheimertages, der in diesem Jahr unter dem Motto steht: "Die Welt steht Kopf".Insbesondere in den Bereichen Sprache und Kommunikation sowie Essen und Trinken kann eine individuelle logopädische Therapie dazu beitragen, sozialen Rückzug zu verhindern, Mangel- oder Fehlernährung vorzubeugen und schwerwiegende Folgeerkrankungen zu vermeiden.Die logopädische Sprach- und Sprechtherapie zielt darauf ab, die kommunikative Selbstständigkeit und soziale Teilhabe unter Nutzung aller erhaltenen Fähigkeiten möglichst lange zu bewahren. Dabei wird das Fortschreiten der Erkrankung berücksichtigt und die Angebote dem Stand und den individuellen Interessen und Bedürfnissen des Patienten bzw. der Patientin kontinuierlich angepasst, beispielsweise durch die Vermittlung alternativer nonverbaler Wege der Verständigung.Das Ziel der logopädischen Schlucktherapie kann sein, die Freude an der Nahrungsaufnahme zu erhalten. Essen und Trinken in der Gemeinschaft und das Gestalten von Mahlzeiten mit geeigneten Koststufen sind wichtige Komponenten der Therapie.Das Info-Faltblatt "Logopädie und Demenz", das Betroffenen und Angehörigen zentrale Fragen zum Thema beantwortet und Tipps für den Alltag gibt, kann auf der Website des dbl angesehen und bestellt werden: www.dbl-ev.de/shop.Pressekontakt:Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl), Augustinusstr. 11a, 50226 Frechen.dbl-Pressestelle, Tel.: 02234/37953-27, E-Mail: presse@dbl-ev.de, Internet: www.dbl-ev.deOriginal-Content von: Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V. (dbl), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34356/5605286