Ein neuartiger Einkaufswagen beim Lebensmitteldiscounter Netto lässt sich per App freischalten. Das klingt erst einmal praktisch, hat aber auch Nachteile in Sachen Datenschutz. Ob die Kund:innen den neuen Service, der zunächst in einzelnen Filialen startet, annehmen, bleibt daher abzuwarten. Kontaktloses Bezahlen hat sich insbesondere im Zusammenhang mit der Coronazeit durchgesetzt. Doch manchmal braucht es trotzdem noch eine Münze - für den Einkaufswagen ...

