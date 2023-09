EZB hat Zinsen wider Erwarten der Marktteilnehmer zum zehnten Mal in Folge angehoben, auf einen Leitzins von 4,5% - So hoch wie zuletzt bei der Finanzkrise 2008. Die Märkte reagieren wild, der DAX sprang bis fast an 16.000 Punkte. Welche Auswirkungen das längerfristig hat, welche Reaktionen uns erst noch bevor stehen und was sich jetzt im Bereich der Zertifikate anbietet, erfahren Sie in diesem Interview von Nicolai Tietze, Morgan Stanley und Daniel Saurenz, Feingold Research.