Kontron Aktie als IoT-Wert mit Bruttomargen über 60%, Zumindest da soll es hin. Die ehemalige .S&T - seit 2017 eine Kombination der deutschen Kontron AG und der österreichischen S&T vollzog letztes Jahr die Rolle rückwärts. Das IT Service Geschäft der "alten S&T" wurde verkauft, der "alte" Name wieder gewählt. Und jetzt ist man bereits mehr als ein Jahr unter Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5) erfolgreich unterwegs. auch wenn die Aktie derzeit "etwas verschnauft", so hat sich die Fokussierung auf das "alte Kontron"-Konzept unter dem Strich für die Aktionäre gelohnt. Und auch operativ stimmt es: Im ...

