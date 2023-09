Frankfurt am Main (ots) -Athletenvertreter:innen nominieren Basketball-Nationalmannschaft, Freiwasserschwimmerin Leonie Beck, Hockey-Nationalmannschaft der Männer, Sportgymnastin Darja Varfolomeev und Ruderer Oliver Zeidler / Sporthilfe-geförderte Athlet:innen wählen unter fünf Weltmeister:innen / Ehrung am 29. September im Sporthilfe Club der Besten im Aldiana Club CalabriaWer wird "Der oder Die Beste:n 2023"? Diese Frage stellt die Sporthilfe aktuell den von ihr geförderten rund 4.000 Athlet:innen, die in einem Online-Voting darüber abstimmen. Nominiert als "Der oder Die Beste:n" sind nach einer Vorauswahl der Athletenvertreter:innen der nationalen Sportfachverbände folgende Kandidat:innen und Teams, allesamt mit Gold bei Weltmeisterschaften dekoriert (in alphabetischer Reihenfolge):- Basketball-Nationalmannschaft der Herren, Weltmeister- Leonie Beck, zweifache Weltmeisterin im Freiwasserschwimmen- Hockey-Nationalmannschaft der Herren, Weltmeister- Darja Varfolomeev, fünffache Weltmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik- Oliver Zeidler, Weltmeister im RudernDas Besondere der Wahl stellt Vorjahressieger Thorsten Margis, zusammen mit dem Bobteam Friedrich zu den "Besten 2022" gekürt, heraus: "Die Besten 2022 geworden zu sein, ist Auszeichnung, die uns sehr viel bedeutet - denn Spitzenathleten wissen am besten, wieviel Entbehrungen und Arbeit dazugehören, um solche Erfolge feiern zu können."Gekürt wird der Sieger oder die Siegerin zum Abschluss des Sporthilfe Club der Besten (23. bis 30. September) im Aldiana Club Calabria. Zur Incentive- und Eventwoche lädt die Sporthilfe jedes Jahr die erfolgreichsten deutschen Athlet:innen der vergangenen zwölf Monate ein. Erwartet werden rund 100 Medaillengewinner:innen, darunter Biathletin Denise Herrmann-Wick, Para-Leichtathlet Markus Rehm, die Hockey-Nationalmannschaft der Männer, Eric Frenzel (Nordische Kombination), Katharina Schmid (Skispringen), Lea Sophie Friedrich (Bahnradsport), Giovanna Scoccimarro (Judo), Valentin Baus (Para-Tischtennis) oder Laura Lindemann (Triathlon). Die Teilnehmer:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm und ein einzigartiger Austausch zwischen Sommer- und Wintersportler:innen, olympischen und paralympischen Sport.Die Top-Partner der Veranstaltung Aldiana, Generali & Deutsche Vermögensberatung, PwC Deutschland und SAP sowie die offiziellen Ausrüster adidas und APA ermöglichen mit ihrem Engagement dieses besondere Event für Deutschlands beste Athlet:innen.Liste aller teilnehmenden Sportler:innen: https://www.sporthilfe.de/clubderbestenHonorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial für MedienDie Sporthilfe stellt Medien eine Auswahl honorarfreier Bilder sowie Bewegtbildmaterial von der Veranstaltung zur Verfügung. Ansprechpartner ist: Christoph Günster, christoph.guenster@sporthilfe.de"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5605482