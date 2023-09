Am Freitag war es wieder mal soweit, die Investorin Cathie Wood tätigte zwei Transaktionen innerhalb des ARK-Innovation ETF. Dabei verkaufte Wood Tesla-Aktien in einem Gegenwert von 14 Millionen Dollar und erhöhte dafür den Anteil an einer Gaming-Aktie. Bei dem Unternehmen handelt es sich um den amerikanischen Online-Spieleanbieter Roblox. Bereits Anfang September und nach Bekanntgabe schwächerer Unternehmenszahlen hatte hier Wood für Rund 22 Millionen Dollar in Roblox investiert. Tesla ist weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...