DJ Stellantis-Arbeiter bestreiken italienisches Werk

Von David Sachs

MAILAND (Dow Jones)--Beschäftigte des Autoherstellers Stellantis bestreiken dessen Fiat-Werk im süditalienischen Melfi. Die Gewerkschaften FIM-CISL, UILM, Fismic und UGL begründeten den eintägigen Ausstand mit Unklarheiten über die künftige Autoproduktion in dem Werk. Man wolle die Namen des vierten und fünften Modells wissen, die dort produziert werden sollten, sowie das Volumen, das zur Erhaltung der dortigen Arbeitsplätze erforderlich sei, sagten Gewerkschaftsvertreter.

Stellantis hatte im Juni erklärt, für die Produktion in Melfi werde ein fünftes Modell in Erwägung gezogen. Die Entscheidung hänge jedoch von der Leistung des Werks ab. Rund 24 Prozent der Beschäftigten - etwa 900 Personen - arbeiteten am Montag in der ersten Schicht nicht, erklärte Stellantis.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2023 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.